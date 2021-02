SG Flensburg-Handewitt : Erster gegen Zweiter: Gipfeltreffen in Berlin

In der Handball-Bundesliga gastiert Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt am Donnerstag bei den Füchsen Berlin.

Flensburg | „Big points“ in Berlin? Den Handballern der SG Flensburg-Handewitt winkt fette Beute, wenn es für sie am Donnerstag (19 Uhr) in den Fuchsbau geht. Das im November coronabedingt abgesagte und nun kurzfristig neuangesetzte Topspiel der Bundesliga steht an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.