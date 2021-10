Deutlicher Erfolg in Lübbecke : Ein Sieg für die Seele der SG Flensburg-Handewitt

SG-Handballer erleben in Lübbecke einen rundum gelungenen Abend – und können die Kräfte verteilen.

Flensburg | Ohne Spannung, ohne Hektik, mit Erfolgserlebnissen für jeden Spieler. Das 34:17 (15:7) der Handballer der SG Flensburg-Handewitt beim TuS N-Lübbecke am späten Sonnabend war „gut für die Atmosphäre und die Stimmung in der Mannschaft“, wie Trainer Maik Machulla sagte. Sein Team hatte zuvor nur das erste Bundesliga-Spiel am 8. September in Minden gewinnen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.