27:27 gegen Paris SG : Ein Lichtblick für die SG Flensburg-Handewitt

Das starke Comeback von Franz Semper beim Remis gegen die Stars von Paris Saint-Germain weckt Zuversicht.

Flensburg | Es war das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg – und dennoch ein Mutmacher. Die SG Flensburg-Handewitt lieferte den Handball-Giganten von Paris Saint-Germain beim 27:27 (14:13) in der Champions League einen großen Kampf und es bot sich eine Perspektive, wie es wieder aufwärts gehen kann. „Heute haben wir gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind und wie i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.