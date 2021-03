SG Flensburg-Handewitt : Drei dänische Nationalspieler befinden sich in Quarantäne

Nachdem Lasse Möller positiv auf Corona getestet worden war, mussten weitere SG-Spieler in häusliche Isolation.

Flensburg | Neben dem positiv auf Corona getesteten Lasse Möller befinden sich weitere dänische Nationalspieler der SG Flensburg-Handewitt in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Handball-Bundesligist am Donnerstag mit. Die Anordnung zur Isolation betreffe „unsere drei dänischen Nationalspieler, die den Lehrgang in der vergangenen Woche besucht haben“. Außer Möl...

