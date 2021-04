32:29-Sieg in Magdeburg : Die SG Flensburg-Handewitt und ihre unerschütterliche Moral

SG Flensburg-Handewitt entscheidet Spitzenspiel in Magdeburg trotz weiterer Ausfälle für sich

Magdeburg | „Keine Ahnung, was ich noch sagen soll“, sagte Coach Maik Machulla nach dem faszinierenden 32:29 (18:17)-Erfolg seiner SG Flensburg-Handewitt beim SC Magdeburg im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga. „Ich bin einfach stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein.“ Die SG räumte jeden noch so großen Stein, der ihr in den Weg gelegt wurde, aus dem Weg und ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.