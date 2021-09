Anton Lindskog noch zu Hause : Der SG Flensburg-Handewitt droht ein weiteres personelles Problem

Ob Lindskog der SG im Champions-League-Spiel in Porto zur Verfügung steht, entscheidet sich erst am Donnerstag.

Flensburg | Mit einer „tollen Energie“ im Gepäck reisten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch nach einem „sehr guten Abschlusstraining“ Richtung Portugal, wo am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) beim FC Porto das zweite Vorrundenspiel in der Champions League steigt. Die Wortwahl von Trainer Maik Machulla zeigt: Die erfolglose Vorwoche mit nur einem Une...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.