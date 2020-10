SG Flensburg-Handewitt muss in der Champions League gegen Norwegens Meister Elverum weiter improvisieren

Avatar_shz von Holger Loose

21. Oktober 2020, 17:01 Uhr

Flensburg | Nach den Niederlagen in Skopje und in Kiel steht die SG Flensburg-Handewitt vor zwei Heimspielen mit besseren Erfolgsaussichten – trotz aller Probleme. In der Champions League kommt heute (20.45 Uhr) Norwegens Meister Elverum Handball in die Flens-Arena, am Sonntag geht es in der Bundesliga gegen HSC 2000 Coburg.

„Wir müssen gucken, wer dabei ist“, sagte SG-Trainer Maik Machulla vor der Übungseinheit gestern mit Blick auf die Personalsorgen. Tags zuvor hatten Göran Johannessen (Fersenprellung) und Mads Mensah (Muskelprobleme im Oberkörper) nicht am Training teilnehmen können. Für die Rückraumspieler war Pflege angesagt. Dennoch hofft Machulla, dass heute Johannessen für einige Minuten spielen kann. „Er ist nicht bei 100 Prozent, hat uns in Kiel aber trotzdem geholfen.“

So wird auch gegen Elverum vor allem die alternative Rückraumformation mit zwei Linkshändern zu sehen sein. „Mit Magnus Röd und Franz Semper haben wir noch nicht den Rhythmus und den Flow, aber das wird sich einspielen. Trotzdem haben wir in Kiel Möglichkeiten bekommen. Wäre schön, wenn wir die etwas konsequenter nutzen“, sagt Machulla. Demnächst soll Magnus Holpert für Entlastung sorgen. Davor sind aber noch einige Trainingseinheiten mit den Profis notwendig. Zuletzt hatte der 18 Jahre alte Rückraumspieler zunächst wegen einer Verletzung und bis gestern wegen eines Lehrgangs der DHB-Junioren nicht zur Verfügung gestanden.

Machulla hofft, dass es bald möglich wird, Spielmacher Jim Gottfridsson Ruhephasen zu gönnen. „Jim hat von allen die größte Belastung. Er kann damit umgehen, aber irgendwann müssen wir ihn auch schützen“, sagt der SG-Trainer.

Elverum Handball war bereits in der vorigen Saison Gruppengegner der SG, die zweimal souverän gewann. Zum Auftakt der Champions League 20/21 ließen die Norweger mit einem 30:28-Sieg in Porto aufhorchen, verloren danach gegen Kielce (22:31) und in Paris (29:35).

Die Mannschaft nach dem Austausch von Trainer und zehn Spielern ein neues Gesicht bekommen. Das Sagen auf der Bank hat jetzt Börge Lund, der einst mit Machulla in Nordhorn gespielt hat und danach in Kiel, Mannheim und Berlin engagiert war. „So hitzig er damals als Spieler war, so ruhig und ausgeglichen ist er als Trainer“, staunt Machulla über den ehemaligen Kameraden. Lund lasse klar strukturierten Handball spielen, ohne Verrücktheiten, die noch sein Vorgänger Michael Apelgren eingestreut hat.

Prominentester Akteur bei Elverum ist Rechtsaußen Luc Abalo. Der 36 Jahre alte Franzose könne den SG-Angriff als Spitze einer 5:1-Deckung vor unangenehme Aufgaben stellen, meint Machulla. Weitere Topspieler sind der dänische Torhüter Thorsten Fries und der flinke Spielmacher Carl Pujol.





❏Karten: Für die Spiele gegen Elverum und Coburg gibt es noch im freien Verkauf.