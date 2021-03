Handball-Bundesliga : Coronafall bei der SG Flensburg-Handewitt – Spiel muss abgesagt werden

Bei einem Spieler gab es einen positiven PCR-Test. Die Bundesligapartie gegen Bergischen HC wurde abgesagt.

Flensburg | Es ist keine gute Woche für die SG Flensburg-Handewitt. Am Montag kam die schlimme Nachricht von der schweren Knieverletzung des Rückraumspielers Lasse Möller, am Dienstag das unerfreuliche Ergebnis der turnusmäßigen Coronatests vom Vortag beim Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Ein Spieler hat sich infiziert, die Partie am Mittwochabend gegen den...

