Handball-Bundesliga : Chancenlose SG Flensburg-Handewitt verliert 28:33 beim SC Magdeburg

Für die Flensburger war es die sechste Niederlage in den letzten neun Pflichtspielen.

Magdeburg | Für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt gab es am Sonntag beim SC Magdeburg nichts zu holen. In Anbetracht der Umstände, mit denen der Vizemeister zu kämpfen hat, war die 28:33 (13:18)-Niederlage beim frisch gebackenen Club-Weltmeister und mit 14:0 Punkten neuen Bundesliga-Spitzenreiter keine Überraschung. Von den letzten neun Pflichtspielen in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.