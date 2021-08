SG Flensburg-Handewitt : Benjamin Buric – ein Torhüter voller Tatendrang

Der lange verletzte 30-jährige Bosnier arbeitet an seinem Comeback beim Handball-Bundesligisten.

Flensburg | Zurück am Arbeitsplatz! Mit diesen Worten kommentierte Benjamin Buric am Montag ein Foto auf seiner Facebookseite, das ihn mit erhobenen Armen beim Torwarttraining in der Flensburger Duburghalle zeigt. Prompt hagelte es zahlreiche „Likes“ und Glückwünsche für den Torhüter der SG Flensburg-Handewitt, der sich nach längerer Leidenszeit zwischen den Pfost...

