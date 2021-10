Kommentar : Vertrauen ist die Basis für neue Erfolge

Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat den Vertrag mit Trainer Maik Machulla vorzeitig bis 2026 verlängert. Das ist eine mutige und richtige Entscheidung in schwierigen Zeiten.

Flensburg | So kennt man die SG Flensburg-Handewitt: Ruhe bewahren, wenn es kritisch wird. Die Entscheidung, ausgerechnet in diesen Tagen die Zusammenarbeit mit Trainer Maik Machulla für die nächsten fünf Jahre vertraglich festzuschreiben, ist keine Überraschung. Es ist eine gute Entscheidung. Derzeit läuft es nicht bei der SG, Machulla erlebt in seiner fünfte...

