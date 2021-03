Handball-Champions-League : THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt: Zeitpunkt für Achtelfinale angesetzt

Am 31. März wird es für den Titelverteidiger ernst. Die Achtelfinal-Begegnung der Flensburger folgt am 7. April.

Flensburg/Kiel | Die Europäische Handballföderation (EHF) hat die Achtelfinal-Begegnungen in der Champions League zeitgenau angesetzt. So tritt Titelverteidiger THW Kiel am 31. März bei Pick Szeged an. Das Rückspiel gegen die Ungarn findet am 7. April statt. Auch interessant: Oskar Sunnefeldt verlässt THW Kiel im Sommer Die SG Flensburg-Handewitt spielt zunächst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.