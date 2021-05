Mindestens für eine Nacht : SG Flensburg-Handewitt zurück an der Bundesliga-Spitze

Die SG besiegt die HSG Wetzlar mit 32:24. Das Spiel stand bis drei Stunden vor Beginn auf der Kippe.

Flensburg | Die SG Flensburg-Handewitt hat vorübergehend die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga zurückerobert. Am späten Sonnabend besiegte das Team von Maik Machulla die HSG Wetzlar mit 32:24 (13:13) und ließ den THW Kiel hinter sich. Der Rekordmeister kann am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Erfolg bei den Füchsen Berlin wieder an der SG vorbeiziehen. Spiel...

