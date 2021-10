Champions League : 23:28 – SG Flensburg-Handewitt in Veszprem 30 Minuten hilflos

Der Handball-Vizemeister präsentierte sich in Ungarn eine Halbzeit lang schlecht und bleibt das Schlusslicht in Gruppe B.

Veszprem | Eine über weite Strecken schwache SG Flensburg-Handewitt hat ihre Champions-League-Partie bei Telekom Veszprem 23:28 (8:14) verloren. Mit 1:9 Punkten bleibt die SG das Schlusslicht in Gruppe B. Vor 5067 Zuschauern in der ausverkauften Veszprem-Arena kassierte die SG am Donnerstagabend die siebte Niederlage in den letzten zehn Pflichtspielen. Mit de...

