Handball : SG Flensburg-Handewitt muss sich im Angriff steigern

Trotz guter Ansätze musste die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League beim FC Barcelona eine ernüchternde Niederlage hinnehmen und hofft nun im Heimspiel der Handball-Bundesliga gegen HBW Balingen auf Besserung.

Flensburg | Den Befreiungsschlag musste die SG Flensburg-Handewitt verschieben. Ja, es gab zum Abschluss der Vorrunde am Donnerstag mit der Partie beim Titelverteidiger FC Barcelona Anzeichen der Besserung, aber ein 22:29 fühlt sich dann doch sehr derbe an. Das war nicht das Spiel, in dem alles klappt, auf das die SG-Handballer sehnsüchtig warten. Weiterlesen:...

