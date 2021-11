Handball Champions League : SG Flensburg-Handewitt lässt Dinamo Bukarest hinter sich

Das Team von Maik Machulla besiegt den rumänischen Traditionsclub mit 37:30 und gibt die rote Laterne in Gruppe B ab.

Flensburg | Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Am Mittwochabend besiegte der Handball-Vizemeister den rumänischen Traditionsclub Dinamo Bukarest vor 1277 Zuschauern mit 37:30 (14:14). Durch den zweiten Erfolg in Gruppe B gab das Team von Maik Machulla die rote Laterne an Bukarest ab. Beste Torschützen waren ...

