Handball-Bundesliga : SG Flensburg-Handewitt hat offene Rechnungen mit dem HC Erlangen

In der Bundesliga gab es ein Unentschieden, im Pokal scheiterte die SG beim HCE. Am Sonntag will der Tabellendritte den Gegner aus Bayern erstmals in dieser Saison besiegen.

Flensburg | Ganz so ungemütlich wie dieser Tage im Freien geht es bei der SG Flensburg-Handewitt nicht zu. Aber auch von eitel Sonnenschein ist der Handball-Vizemeister weit entfernt. „Das war grundsätzlich zu wenig“, sagt Kapitän Lasse Svan mit Blick auf das 25:33 am Mittwoch in der Champions League gegen Kielce. Weiterlesen: SG Flensburg-Handewitt droh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.