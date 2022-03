Lockerung der Corona-Regeln : SG Flensburg-Handewitt hofft auf vollere Ränge in der Flens-Arena

Der Handball-Bundesligist darf wieder alle 6300 Plätze in seiner Halle besetzen. Tickets gehen am Mittwoch in den freien Verkauf.

Flensburg | Die „Hölle Nord“ darf wieder vollumfänglich zum Leben erwachen – zumindest in der Theorie. Nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen gibt es bei den restlichen fünf Bundesliga-Spielen der Handballer der SG Flensburg-Handewitt sowie im Champions-League-Achtelfinale am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Pick Szeged keine Kapazitätsbegrenzungen m...

