33:30-Sieg gegen SC Magdeburg : SG Flensburg-Handewitt hält Bundesliga-Titelrennen offen

Flensburg gewinnt das Topspiel und rückt wieder bis auf einen Punkt an den THW Kiel heran.

Flensburg | Das Titelrennen in der Handball-Bundesliga bleibt spannend. Mit einem 33:30 (16:13)-Erfolg gegen den SC Magdeburg rückte die SG Flensburg-Handewitt bis auf einen Punkt an Spitzenreiter THW Kiel heran. Sechs Partien stehen noch aus. 125 SG-Fans auf der Nordtribüne sahen von Beginn an ein packendes Topspiel – mit leichten Vorteilen für den SCM, der 4...

