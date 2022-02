Handball-Bundesliga : SG Flensburg-Handewitt gibt Sieg bei der HSG Wetzlar aus der Hand

Obwohl das Team von Maik Machulla sechs Minuten vor Schluss 29:24 führte, reichte es in Wetzlar nur zu einem 29:29-Unentschieden.

Wetzlar | Der Start der SG Flensburg-Handewitt in das zweite Saisonhalbjahr in der Handball-Bundesliga ist missglückt. Bei der heimstarken HSG Wetzlar kam die Mannschaft von Trainer Maik Machulla trotz einer 29:24-Führung sechs Minuten vor Schluss nicht über ein 29:29 (15:15) hinaus. Bester Flensburger Werfer vor 1490 Zuschauern in der Buderus-Arena war Hampus ...

