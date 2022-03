Handball-Champions-League : Flensburgs Handballer gewinnen Achtelfinal-Hinspiel gegen Szeged

Mit 25:21 setzten sich die Flensburger am Mittwochabend vor 1522 Zuschauern durch. Damit hat die SG gute Chancen auf das Viertelfinale der Champions League.

Flensburg | Der Traum von Köln lebt: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind der legendären Champions-League-Endrunde in der Domstadt ein gutes Stück näher gekommen. Der deutsche Vizemeister gewann in eigener Halle das Achtelfinal-Hinspiel gegen Pick Szeged mit 25:21 (14:10) und verschaffte sich somit ein kleines Polster für das Rückspiel in Ungarn in acht...

