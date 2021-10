Handball-Bundesliga : Endlich ein Sieg: SG Flensburg-Handewitt gewinnt 34:17 beim TuS N-Lübbecke

Nach fünf Spielen ohne doppelten Punktgewinn lässt der Vizemeister in Lübbecke nichts anbrennen. Hampus Wanne trifft 13 Mal.

Lübbecke | Das Warten auf einen Sieg hat für die SG Flensburg-Handewitt ein Ende. Nach fünf Pflichtspielen ohne Erfolg – der letzte gelang am 1. Bundesliga-Spieltag am 8. September in Minden – gewannen die SG-Handballer am späten Sonnabend 34:17 (15:7) bei Aufsteiger TuS N-Lübbecke. Der von einigen Schlachtenbummlern unterstütze Deutsche Vizemeister zeigte ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.