Handball-Bundesliga : Wieder mit Michael Jacobsen auf der Bank – SG Flensburg-Handewitt empfängt HSG Wetzlar

Der Däne vertritt am Sonntag zum zweiten Mal die an Corona erkrankten Maik Machulla und Mark Bult. Bei der SG herrscht Stolz auf den Champions-League-Erfolg in Bukarest.

Flensburg | Michael Jacobsen strahlte übers ganze Gesicht, als er die Handballer der SG Flensburg-Handewitt einen nach dem anderen abklatschte. Der 28:20-Erfolg bei Dinamo Bukarest wirkte euphorisierend. „Es ist erleichternd, diese wichtigen Punkte geholt zu haben“, sagte der Däne. Sonst ist er für den Nachwuchs verantwortlich, jetzt half er dabei, die SG dem ...

