Handball Champions League : SG Flensburg-Handewitt beweist Charakter in Paris

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt nehmen trotz einer 30:33-Niederlage in der Champions League bei Paris St. Germain viel Gutes mit auf die Heimreise. Schon am Sonntag geht es in der Bundesliga gegen GWD Minden.

Flensburg | Das Ergebnis war enttäuschend, das Spiel aber ein schönes Spektakel: Intensiv, spannend, Handball mit vielen Facetten. Ganz unzufrieden musste die SG Flensburg-Handewitt die Heimreise nach dem Duell in der Champions League mit Paris Saint Germain nicht antreten. Das 30:33 bedeutet aber weiter Bangen um den Einzug in die K.o.-Runde. „Gegen Porto haben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.