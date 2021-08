Der Handball-Vizemeister legt wieder los : SG Flensburg-Handewitt: Bildergalerie zum Trainingsauftakt

Es wird wieder geschwitzt: Die SG Flensburg-Handewitt hat die Sommerpause beendet und ohne ihre Olympiastarter den Trainingsbetrieb aufgenommen.

Flensburg | Ein Auftakt mit wenigen Profis und vielen Nachwuchsspielern: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind am Montag in die Saisonvorbereitung gestartet. Aus dem Stamm des Vorjahres waren nur Marius Steinhauser sowie die Rekonvaleszenten Benjamin Buric und Lasse Möller bei der ersten Zusammenkunft in der Marineschule Mürwik dabei. Dazu gesellten sich...

