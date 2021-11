Handball-Champions-League : SG Flensburg-Handewitt: Jim Gottfridsson und Simon Hald zurück im Kader

Das Duo steht im Kader für das Champions-League-Spiel bei Motor Saporoschje am Mittwoch.

Flensburg | Die SG Flensburg-Handewitt kann wieder auf zwei wichtige Stützen zurückgreifen. Als der Handball-Bundesligist am Dienstag zum Champions-League-Spiel in der Ukraine bei Motor Saporoschje aufbrach, waren auch Jim Gottfridsson und Simon Hald mit an Bord. Der Schwede und der Däne, die nach einem Impfdurchbruch von Corona ausgebremst wurden, haben grünes L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.