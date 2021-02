SG Flensburg-Handewitt : Alexander Petersson fällt wochenlang aus

Der 40-jährige Winterneuzugang wird durch einen Sehnenteilriss im linken Oberschenkel außer Gefecht gesetzt.

Flensburg | Ein weiterer Nackenschlag für die SG Flensburg-Handewitt in personeller Hinsicht: Neuzugang Alexander Petersson, der sich erst Ende Januar dem Handball-Bundesligisten angeschlossen hat, hat sich in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am vergangenen S...

