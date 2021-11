SG Flensburg-Handewitt : Provokationen, Pfiffe, Beschimpfungen – für Michael Müller gehörte das dazu

Die SG-Aushilfe erklärt, warum sie die Scharmützel mit den Flensburg-Fans stets genossen hat und warum es wichtig ist, auch mal anzuecken.

Flensburg | Er wurde ausgepfiffen, er wurde beschimpft – und er mochte es. „Ich fand das immer geil“, sagt Michael Müller in der aktuellen Folge des „Hölle Nord“-Podcasts. Egal, in welchem Trikot er spielte, auf Müller hatten es die Fans der SG Flensburg-Handewitt abgesehen. Jetzt feuern sie den Handballer an. Seit Mitte Oktober und noch bis Jahresende hilft d...

