SG Flensburg-Handewitt : Magnus Röd in Norwegen am Knie operiert

Der 24 Jahre alte Norweger hatte zuletzt über Schmerzen geklagt, jetzt wurde ein Knochenstück aus der Patellasehne entfernt.

Flensburg | Die Serie von Hiobsbotschaften für die SG Flensburg-Handewitt hält an. Magnus Röd, der zu Beginn der Woche für Untersuchungen in seine Heimat Norwegen gereist war, wurde kurzfristig am rechten Knie operiert. Zur Ausfallzeit des 24 Jahre alten Handballers machte die SG am Sonnabend keine Angabe. Weiterlesen: Schmerzen im rechten Knie: Magnus Röd wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.