Handball-Bundesliga : Liveticker: SG Flensburg-Handewitt trifft auf Rhein-Neckar Löwen

Vor dem Rückspiel in Szeged gilt es für die Flensburger im Kampf um Platz zwei in der Bundesliga keinen wichtigen Boden zu verlieren. Los geht es am Samstag um 20.30 Uhr.

Flensburg | Nach dem 25:21-Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League über den ungarischen Meister Pick Szeged muss die SG Flensburg-Handewitt am Samstag wieder auswärts in der Liga ran. Gegen die Rhein-Necker Löwen und damit Ex-Trainer Ljubomir Vranjes zählt nur ein Sieg, um im Kampf um Platz 2 keinen wichtigen Boden zu verlieren. Los geht es um 20.30 U...

