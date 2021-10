SG Flensburg-Handewitt : Lasse Svan winkt schon der nächste Rekord

Nachdem Svan zum besten Feldtorschützen der SG-Geschichte wurde, könnte er demnächst Lars Christiansen als Spieler mit den meisten Einsätzen im SG-Trikot ablösen.

Flensburg | Lasse Svan machte das, was ein Kapitän in einer schwierigen Situation tun muss: Er ging voran, zeigte Emotionen, riss seine Teamkameraden mit. Sieben Treffer erzielte der Rechtsaußen der SG Flensburg-Handewitt am Sonntag beim 30:29-Erfolg in der Handball-Bundesliga gegen den TVB Stuttgart, drei davon in den letzten zehn Minuten. Beim immens wichtigen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.