Däne bestreitet 627. Einsatz : Lasse Svan ist Rekordspieler der SG Flensburg-Handewitt

Der 38 Jahre alte SG-Kapitän überflügelte durch seinen Einsatz am Sonntag gegen die HSG Wetzlar Club-Legende Lars Christiansen.

Flensburg | Lasse Svan stand am Sonntag in der ersten Sieben der SG Flensburg-Handewitt gegen die HSG Wetzlar. Damit war klar: Der 38 Jahre alte Kapitän ist jetzt Rekordspieler des Handball-Vereins, für den er seit 2008 ununterbrochen aufläuft. 627 Mal trug der dänische Rechtsaußen nun das SG-Trikot. Am Donnerstag war Svan beim 28:20-Erfolg in Bukarest mit Clu...

