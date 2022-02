SG Flensburg-Handewitt : Kevin Möller sorgt beim Sieg gegen Hannover für emotionalen Energieschub

Der dänische Torwart hält der SG mit 17 Paraden den Rücken frei. Im rechten Rückraum hat Trainer Maik Machulla nun viele Optionen.

Flensburg | Kevin Möller hatte beste Laune. Das ärgerliche Unentschieden in Wetzlar – abgehakt. Die TSV Hannover-Burgdorf – am Ende souverän mit 30:20 (13:12) besiegt. Die Leistung des Torwarts der SG Flensburg-Handewitt – vorzüglich. „Es macht immer Spaß in der Flens-Arena. Aber heute bin ich besonders froh, weil ich die Mannschaft unterstützen konnte“, sagte...

