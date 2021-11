Handball-Bundesliga : Impfdurchbrüche: SG Flensburg-Handewitt gegen Hannover-Burgdorf fällt aus

Nachdem am Vortag Kreisläufer Simon Hald positiv auf Corona getestet und in häusliche Quarantäne geschickt worden war, seien weitere PCR-Testungen im Team und im Umfeld vorgenommen worden.

Flensburg/Hannover | Das für den (heutigen) Samstag um 20.30 Uhr angesetzte Handball-Bundesligaspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf ist wegen weiterer Impfdurchbrüche bei der SG Flensburg-Handewitt abgesagt worden. Das gab der Verein aus Schleswig-Holstein am Samstag bekannt. Nachdem am Vortag Kreisläufer Simon Hald positiv auf Corona getestet und in häusliche Quarantän...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.