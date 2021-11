Handball-Champions-League : SG Flensburg-Handewitt muss in Bukarest auf Gottfridsson, Wanne und Röd verzichten

Die Vorzeichen vor dem richtungsweisenden Gruppenspiel in Rumänien sind alles andere als günstig für den deutschen Vizemeister.

Flensburg | Kein etatmäßiges Trainerduo, kein Haupttorschütze, kein Spielmacher: Die SG Flensburg-Handewitt tritt am Donnerstagabend (18.45 Uhr) in der Handball-Champions-League mit einer Rumpftruppe bei Dinamo Bukarest an. Nachdem bereits am Mittwoch die Corona-Erkrankung von Trainer Maik Machulla und seinem „Co“ Mark Bult bekannt wurde, bei denen ebenso wie bei...

