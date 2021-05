Handball-Champions-League : Endstation Viertelfinale: SG Flensburg-Handewitt scheidet aus

Der 33:29 (14:16)-Sieg im Rückspiel gegen Aalborg Handbold reichte nicht aus, um das Final Four in Köln zu erreichen.

Flensburg | Das „Projekt sechs“ ist knapp gescheitert. Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben in der Champions League zwar in eigener Halle das Rückspiel gegen Aalborg Handbold mit 33:29 (14:16) gewonnen, jedoch nicht die Hypothek aus dem Hinspiel (21:26) tilgen können. Damit ist der Bundesligist – wie kurz zuvor sein Erzrivale THW Kiel (28:34 in Paris) ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.