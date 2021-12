Handball-Bundesliga : Abwehr stark, Torhüter top: SG Flensburg-Handewitt feiert souveränen Heimsieg

Dank eines 27:19-Erfolges über den DHB-Pokalsieger TBV Lemgo Lippe springt die Mannschaft von Trainer Maik Machulla auf den dritten Tabellenplatz.

Flensburg | Gut gespielt, doppelt gepunktet, Platz drei erobert – an diesem Abend passte aus Sicht der SG Flensburg-Handewitt fast alles. Nach dem sechsten Sieg in Folge in der Handball-Bundesliga war der deutsche Vizemeister in Hochstimmung. „Mit acht Toren gewonnen – alles ist gut“, frohlockte Trainer Maik Machulla nach dem überraschend souveränen 27:19 (13:8) ...

