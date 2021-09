Vor dem HBL-Start : Im Livestream: SG Flensburg-Handewitt spielt gegen Ribe-Esbjerg HH

Am 8. September startet die SG mit einem Auswärtsspiel bei GWD Minden in die neue Bundesliga-Saison. Davor steigt jetzt am Freitag ein Härtetest gegen den dänischen Nachbarn. Verfolgen Sie die Partie bei uns im Livestream.

Flensburg | Die Sommerpause in der Handball-Bundesliga endet auch für den Vizemeister SG Flensburg-Handewitt in wenigen Tagen. In einem letzten Härtetest vor dem Ligastart spielen die Flensburger am Freitag gegen Ribe-Esbjerg HH. Das Testspiel können Sie bei shz.de ab 18.45 Uhr im Livestream verfolgen. Der Anwurf ist um 19 Uhr. Livestream 02 Auch intere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.