Erfolgreich am Knie operiert : Lasse Möller fällt lange aus – SG Flensburg-Handewitt sucht Ersatz

Knorpelschaden am rechten Knie: Der dänische Handball-Nationalspieler wird dem Bundesligisten lange Zeit fehlen.

Flensburg | Nun ist es Gewissheit: Die SG Flensburg-Handewitt wird sehr lange auf Lasse Möller verzichten müssen. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde der 24-jährige Rückraumspieler in der Charité Berlin am rechten Knie operiert. Der Rückraumspieler war im März mit Kniebeschwerden von der dänischen Nationalmannschaft vorzeitig nach Flensburg...

