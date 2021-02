SG Flensburg-Handewitt : Machulla verzichtet auf die große Motivationskeule

In der Handball-Champions-League empfängt die SG Flensburg-Handewitt am Donnerstag Paris SG in der leeren Flens-Arena.

Flensburg | „Das muss ein Warnschuss für uns gewesen sein!“ Klare Worte von Maik Machulla an seine Handballer der SG Flensburg-Handewitt im Rückblick auf das Bundesligaspiel gegen den TBV Lemgo-Lippe (27:27) am vergangenen Sonntag und in Voraussicht auf das Champio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.