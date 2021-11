Handball-Bundesliga : SG Flensburg-Handewitt hat „tierisch Bock“ auf die Löwen

Am Sonnabend wartet auf die Flensburger eine schwere Heimaufgabe gegen eine unberechenbare Topmannschaft. Bei der SG steht Magnus Röd vor einem Comeback.

Flensburg | Echt erstaunlich, was ein einzelner Sieg so alles bewirken kann. „Das hat riesig Spaß gemacht. So ein Spiel haben wir gebraucht.“ Der 28:23-Erfolg seiner SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin und das Comeback der „Hölle Nord“ brachten die Augen von Mads Mensah auch zwei Tage danach noch zum Leuchten – und den Zeiger des Stimmungsbarometers be...

