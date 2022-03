Handball-Nationalspieler : Franz Semper von der SG Flensburg-Handewitt wird erneut operiert

Dem deutschen Handball-Nationalspieler Franz Semper steht eine erneute Operation am linken Knie bevor. Zunächst kann der Linkshänder der SG Flensburg-Handewitt aber noch weiterspielen.

Flensburg | Das ist bitter: Franz Semper muss sich erneut einem operativen Eingriff am linken Knie unterziehen. Der Linkshänder des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt war zuletzt am 6. März bei der 24:25-Niederlage in seiner alten Heimat beim SC DHfK Leipzig im Einsatz. Schmerzen vor Partie in Barcelona Wenige Tage später klagte der 24-Jährige v...

