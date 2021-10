Handball-Champions-League : Flensburgs Handballer chancenlos beim 29:37 in Kielce

Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel der SG, die mit 1:7 Punkten Letzter der Gruppe B bleibt.

Kielce | Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt warten weiter auf den ersten Sieg in der Vorrunde der Champions League. Am Mittwoch verloren die Norddeutschen ihre Auswärtspartie bei KS Vive Kielce in Polen mit 29:37 (16:21). Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel der SG, die mit 1:7 Punkten Letzter der Gruppe B bleibt. Erfolgreichste Werfer der Part...

