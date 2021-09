Drei Niederlagen am Stück : SG Flensburg-Handewitt sucht den Weg aus dem Tief

Wenig Personal, fehlende Erfolgserlebnisse – der Deutsche Vizemeister befindet sich in einer schwierigen Situation und droht seine Saisonziele aus den Augen zu verlieren.

Flensburg | Drei verlorene Pflichtspiele am Stück – das gab es bei der SG Flensburg-Handewitt seit April 2011 nicht mehr. Auch damals hatte der Verein große Personalsorgen. „Die Niederlage ist extrem bitter, gerade nach der guten zweiten Halbzeit“, sagte Maik Machulla am späten Mittwochabend. In letzter Sekunde hatten die SG-Handballer in der Champions League ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.