Keine neuen Corona-Fälle : Champions-League-Spiel der SG Flensburg-Handewitt in Bukarest findet statt

Aufgrund von fünf positiven Tests in Mannschaft und Umfeld war die Bundesliga-Partie in Hannover abgesagt worden. Am Donnerstag ist die SG wieder im Einsatz.

Flensburg | Gute Nachricht von der SG Flensburg-Handewitt: Die Ergebnisse der am Dienstag durchgeführten PCR-Tests waren negativ, sodass der deutsche Handball-Vizemeister am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League bei Dinamo Bukarest antreten kann. Weiterlesen: Spiel der SG Flensburg-Handewitt in Bukarest findet statt – Stand Dienstag Aufgrund v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.