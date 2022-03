Handball Champions League : „Finale“ gegen Porto: SG Flensburg-Handewitt muss ein Zeichen setzen

Entscheidendes Gruppenspiel für die Flensburger im Kampf um den Achtelfinaleinzug am Mittwoch in der Flens-Arena.

Flensburg | Maik Machulla redete Klartext: „Jeder muss seinen Arsch hochkriegen.“ So lautete gestern – zwei Tage nach dem 31:31 gegen Minden – die Forderung des Trainers der Handballer der SG Flensburg-Handewitt vor dem wichtigen Duell in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) mit dem FC Porto. Was eigentlich nur das 13. Vorrundenspiel ist, mutiert ...

