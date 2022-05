Jugendhandball-Meisterschaft : Nachwuchs der SG Flensburg-Handewitt nach 21:23 in Leipzig mit Finalchancen

Das Halbfinal-Rückspiel der B-Jugend steigt am Sonnabend um 14 Uhr in der Handewitter Wikinghalle. Die jungen SG-Handballer hoffen auf eine große Kulisse.

Leipzig | Die B-Jugend der SG Flensburg-Handewitt darf weiterhin vom Finale um die deutsche Handball-Meisterschaft träumen. Beim SC DHfK Leipzig verlor sie an Himmelfahrt mit 21:23 (12:13). Weiterlesen: B-Jugend der SG Flensburg-Handewitt im Halbfinale gegen Leipzig Eine knappe Niederlage, die bereits am Sonnabend ab 14 Uhr in der Handewitter Wikinghalle ...

