Vor dem HBL-Start : 35:30 – SG Flensburg-Handewitt gewinnt Test gegen Ribe-Esbjerg HH

Am 8. September startet die SG mit einem Auswärtsspiel bei GWD Minden in die neue Bundesliga-Saison. Am Freitag gewannen die Flensburger einen Härtetest gegen den dänischen Nachbarn Ribe-Esbjerg HH.

Flensburg | Die Sommerpause in der Handball-Bundesliga endet auch für den Vizemeister SG Flensburg-Handewitt in wenigen Tagen. In einem letzten Härtetest vor dem Ligastart spielten die Flensburger am Freitagabend gegen Ribe-Esbjerg HH. Am Ende stand ein ungefährdeter 35:30-Sieg. Die Siegerehrung im Livestream: Livestream 02 Auch interessant: Trainer Ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.