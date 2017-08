Flens-Cup 2017 : SG besiegt THW: Ein wunderbarer Handball-Abend

Der Handball-Hochkaräter hielt, was er versprach: Schleswig-Holsteins Vorzeigeclubs SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel zeigten gestern Abend, dass sie in der Sommerpause nichts verlernt haben und boten den 2800 Zuschauern in der ausverkauften Neumünsteraner Holstenhalle allerbeste Unterhaltung. Am Ende gewannen die Flensburger diesen Testspielkracher, der im Rahmen des sh:z-Sportsommers stattfand, mit 28:25 (14:11) und sicherten sich mit dem „Flens-Cup“ auch gleich die erste Trophäe der Saison.

Flensburgs Thomas Mogensen sagte nach dem Abpfiff: „Natürlich hatten wir müde Beine, aber wenn man erstmal im Spiel drin ist, dann kommt das Adrenalin dazu. Eigentlich lief es besser, als ich erwartet hatte.“ Der Däne freute sich über den Sieg, betonte aber: „Noch wichtiger ist es, dass sich keiner verletzt hat.“ Thorsten Storm war trotz der Niederlage insgesamt zufrieden mit dem ersten Härtetest. „Wenn man bedenkt, was beide Mannschaften aktuell für ein Trainingspensum zu absolvieren haben, war das heute ein richtig flottes Spiel von beiden Teams“, sagte der THW-Geschäftsführer und fand lobende Worte für den „Flens-Cup“: „Das Event hier ist klasse – und wie man sieht, wird es von den Handball-Fans auch entsprechend angenommen.“

Dem THW und der SG, die in der Vorbereitung bisher den Schwerpunkt auf Kraft und Ausdauer gelegt hatten, war der Hunger nach dem Ball förmlich anzumerken. Es entwickelte sich ein munteres und kurzweiliges Spiel, in dem die SG den besseren Start erwischte (5:3/8.).

Vor allem der neue Rückraumschütze Simon Jeppsson machte auf sich aufmerksam. Die Kieler kamen aber zusehends besser in die Partie. Der flinke Neuzugang Miha Zarabec deutete mehrfach an, dass er sich als variable Alternative im Spielaufbau der „Zebras“ mit Zug zum Tor anbietet. Mit 7:5 gingen die Kieler nach einem Zwischenspurt in Führung (17.), leisteten sich in der Schlussphase der ersten Hälfte ein paar Fehler und Ballverluste, die von der SG bis zur 14:11-Pausenführung konsequent bestraft wurden. Auch in der zweiten Hälfte liefen die Aktionen bei der SG etwas flüssiger.

Beständig behaupteten die Flensburger eine Drei- bis Vier-Tore-Führung. Zwar kam Kiel noch einmal bis auf 25:26 (58.) heran, doch der Vizemeister ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Beim Stand von 27:25 für die SG sorgte der neue Keeper Rasmus Lind mit seiner einzigen Aktion für die entscheidende Szene, als er einen Zarabec-Siebenmeter parierte. Im Gegenzug machte Rasmus Lauge den Sack mit dem 28:25 für die SG zu.

SG Flensburg-Handewitt: Andersson, Lind – Karlsson, Mogensen, Svan (4), Wanne (4), Jeppsson (4), Steinhauser (2), Heinl (1), Zachariassen, H. Toft Hansen (1), Gottfridsson (3), Lauge (7/3), Mahé (1), Röd (1), Krüger (n.e.)

THW Kiel: Landin, Wolff – Wiencek (3), Dissinger (3), Vujin, Zeitz (2), Bilyk, Weinhold (2), Nilsson (2), Zarabec (3/2), Dahmke (2), Ekberg (2/1), Rahmel (1), Firnhaber (2), Öfors (3) Schiedsrichter: Matthias Klinke/Sebastian Klinke (Bordesholm).

Siebenmeter: 3:4 – Zeitstrafen: 1:2

Zuschauer: 2800 (ausverkauft)

erstellt am 02.Aug.2017 | 00:23 Uhr