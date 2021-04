Olympia in Tokio : Schwere Vorrundengruppe für deutsche Handballer

Das DHB-Team trifft auf Norwegen, Frankreich, Spanien, Brasilien und Argentinien.

Tokio | Am Donnerstag wurden die Vorrundengruppen des Olympisches Handball-Turniers ausgelost. In Tokio trifft die deutsche Mannschaft, die sich Mitte März in Berlin für die Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) qualifizierte, gleich auf mehrere Topnationen. Gegner des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason in Gruppe A sind Norwegen, Frankreich, der WM-Dritte...

